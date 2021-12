El delantero argentino Nahuel Luján anunció esta mañana que no seguirá en Universidad de Chile para la temporada 2022, afirmando a la salida del Centro Deportivo Azul que “me dieron de baja”.

El ariete fue uno de los puntos altos el domingo en el emocionante triunfo en la agonía por 3-2 sobre Unión La Calera, victoria que le permitió al elenco colegial seguir en Primera.

“Sigo con contrato, me quedan dos años, pero me dieron de baja. Para el 2022 no voy a ser tenido en cuenta. La verdad, es que tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir”, expresó Luján.

“Agradezco a la gente por todo el aguante que hizo, la ‘U’ para mí la voy a llevar siempre en mi corazón, es algo hermoso”, agregó el jugador de 26 años.

Recordar que el oriundo de la Ciudad de Córdoba llegó en marzo del presente año al club colegial, desde Belgrano, en su primera experiencia en el exterior.

Además, Luján le pidió a la dirigencia azul que liberen su pase, ya que tiene contrato con la ‘U’ hasta fines de 2023. “Le pedí que veamos si pueden hacer eso, llegar a esa (…) no puedo, no me lo esperaba, pero bueno”, dijo.

“Decir a la gente que hicieron a un hincha más, me quedé enamorado del club, pero hasta acá llego”, sentenció.