Gonzalo Espinoza no escondió su sufrimiento tras la victoria agónica de la 'U' que sirvió para dejar en el olvido un posible descenso. El volante admitió que pudo haber jugado su último partido con la camiseta azul.

Gonzalo Espinoza, mediocampista de Universidad de Chile, calificó este domingo como un “desahogo inmenso” el haber zafado en los descuentos del descenso a la Primera B con un emocionante triunfo por 3-2 sobre Unión La Calera en Rancagua.

Tras el pitazo final en el Estadio El Teniente, el experimentado volante declaró que “la verdad que emocionante por cómo se dio. Un partido frustrante. No entraba. Son esos partidos de mierda que por más que uno insista no se nos daba. Se nos dio al final, no es una ocasión para celebrar, pero por cómo se dio sí”.

“Es un desahogo inmenso, espero que la ‘U’ no pase más por esto. Estoy feliz, emocionado, contento. Ha sido mucha la carga, ya es un descanso para nosotros”, agregó.

Además, el ‘Bulldog’ señaló que “por momentos estábamos descendidos. Se inventaron tantas cosas en la semana. Un mensaje para todos esos que nos querían ver muertos. Todos nos matábamos, pero jamás nos verán muertos. Puede que sea mi último partido en la ‘U’ y qué mejor que despedirme de esta manera, ganando. La ‘U’ está donde tiene que estar”.

El jugador de 31 años aclaró además estar hoy más fuera que dentro del cuadro azul para el 2022. “Es lo que uno piensa, por cómo se ha dado todo, tema de negociaciones, nadie ha hablado con nadie. Ahora quiero disfrutar, hablar con mi familia. Dar abrazos, llamarlos. Lo pasamos muy mal, amenazas, miles de cosas, y uno que es padre no quiere que su hijo vea ese tipo de cosas”.

Para finalizar, Espinoza le mando un mensaje a los hinchas. “Lo que hicieron ayer (en el banderazo), hoy, este año, es impresionante. Los quiero felicitar, que nos motiven de esa manera, es la número 1. Esas cosas quedan marcadas en el corazón y me las llevo para siempre”, sentenció.