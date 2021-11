La "U" ya estaría pensando en un reemplazante para Joaquín Larrivey en caso de que éste no siga en el club. Se trata del delantero argentino, Gonzalo Soza, que gracias a su buen presente en Deportes Melipilla despertó el interés de Azul Azul.

A Universidad de Chile le sigue lloviendo sobre mojado, ya que además de preocuparse de sumar los puntos que le permitan mantenerse en la categoría de honor del fútbol chileno, debe dilucidar las dudas sobre el futuro de su estrella, Joaquín Larrivey.

Es que de acuerdo a trascendidos, las negociaciones por los servicios del argentino estarían “estancadas”, por lo que si no hay avances lo más probable es que éste se vaya a final de temporada. Ante ese contexto, la dirigencia de Azul Azul se puso “el parche antes de la herida” y ya inició las gestiones para contratar a su eventual reemplazante.

Se trata del también trasandino Gonzalo Soza, actual delantero de Deportes Melipilla, quien según aseguró su representante habría despertado el interés de los ‘azules’ de cara a sus próximos desafíos futbolísticos.

“Tuve conversación con Universidad de Chile, que podía ser una alternativa según lo que pase con la renovación de Larrivey. Es la realidad. Gonzalo termina contrato en diciembre del 2022. Si he hablado con gente de Colo Colo y parte de su cuerpo técnico, es un jugador que les interesa pero que hasta que no termine el torneo no creo que haya un avance”, aseguró su representante, Luciano Krikorian, en dialogo con ADN.

“Tuve propuestas de un equipo de México que lo quiere, dos equipos de Ecuador y uno de Turquía. Hasta que no termine el torneo no vamos a evaluar nada”, agregó.

De momento no hay nada claro, y ninguna de las partes involucradas ha alzado la voz, por lo que resta esperar para saber cómo se resolverá el futuro del goleador del conjunto universitario.

Vale recordar que el próximo sábado 27 de noviembre, la “U” se medirá ante Cobresal por la penúltima fecha del Torneo Nacional 2021, en un duelo programado desde las 18:00 horas en el estadio El Cobre.