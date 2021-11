El entrenador de Universidad de Chile, Cristián Romero, aseguró tras el partido ante Católica que el Jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, le reconoció que la polémica jugada que protagonizaron Pérez y Luján al minuto de juego fue penal, pese a que el VAR y Bascuñán cobraron tiro de esquina.

“Castrilli nos reconoció que fue penal a Luján”, dijo el entrenador en conversación con la transmisión de TNT Sports.

“No quiero que suene a excusa, no estoy pidiendo que nos ayuden, pero al menos queremos que nos cobren lo justo. La jugada de Nahuel Luján fue penalazo, todo el mundo lo vio, y no entiendo por qué Bascuñán no lo cobró y tampoco por qué el VAR no se manifestó”, complementó.

“Hoy no hubo justicia en la cancha. Hubo penal reconocido por el responsable de los árbitros. El gol (de Zampedri) fue en una falta evidente. No sirve de nada que esos errores se reconozcan después en los pasillos”, lamentó el estratega.

Con este resultado la Universidad de Chile queda a un paso de jugar la promoción y podría quedar también cerca del descenso directo este domingo.

Actualmente los azules tienen 34 unidades, Curicó 31 y Huachipato, que juega este domingo, tiene 28. En caso de que los ‘acereros’ venzan a La Calera quedarían con 31 al igual que Curicó. Y los ‘torteros’ tiene un partido menos.