Ramón Arias, defensor de Universidad de Chile, admitió este martes el bajón experimentado por el cuadro azul en los últimos partidos, con tres derrotas y un empate que lo alejan en demasía en lucha por el título, y aseguró no saber nada sobre una posible renovación.

En rueda de prensa, el uruguayo declaró en el CDA que “si bien los últimos partidos no han sido buenos, soy muy autocrítico y soy el primero en dar la cara. Hay que tratar de retomar el nivel individual y como equipo. Esto es en conjunto”.

“Si bien los últimos partidos no han sido de lo mejor, hay que tratar de sobreponerse a eso. Este partido (con Audax Italiano) es una oportunidad para mejorar”, añadió.

Consultado por si existen conversaciones con Azul Azul para prolongar su estadía en la institución, el ‘Cachila’ dijo que “me han dicho algunas cosas, todo llega. Mi actitud siempre ha sido la misma, de hablar dentro de la cancha. Los dirigentes saben cómo me manejo, con un perfil bajo en relación a la renovación. No hemos tocado el tema. A mi no me cambia en nada”.

Por otro lado, Arias indicó que está en condiciones para jugar con los itálicos, pese a presentar problemas en la muñeca. “Fue un choque que no pasó a mayores. Estoy trabajando normal desde todo punto de vista para el próximo partido”, señaló.

Para terminar, el jugador de 29 años anticipó lo que será el choque con los pupilos de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que esperan retomar la lucha por el título tras su traspié con Palestino en la última jornada.

“Todos sabemos lo que es el rival. Trataremos de mostrar nuestras armas para tratar de imponernos en el campo de juego. Es muy importante para nosotros para ganar en confianza y sumar tres puntos para soñar con la Copa Libertadores”, sentenció.

La ‘U’ se ubica en el sexto lugar de la clasificación con 34 puntos, a 15 del líder Colo Colo.