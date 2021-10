El volante argentino, Nahuel Luján, sufrió ayer una horrible lesión en medio del duelo entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta en Rancagua.

En un duelo aéreo, el jugador cayó sobre su pierna izquierda, provocando una aparatosa caída que mantuvo en vilo a los hinchas azules.

Debido a la gravedad de la lesión, el argentino debió ser retirado del estadio en una ambulancia para poder ser trasladado al hospital más cercano.

Horas más tarde, el volante azul utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de tranquilidad a toda la hinchada del ‘romántico viajero’.

“Estoy bien gracias a Dios. Decirles que me pegué el susto de mi vida. No tengo palabras de agradecimiento por brindarme tantas buenas energías, les juro que seré fuerte en lo que venga y esto sé que me hará más fuerte que nunca”, dijo.

“Para todos los que se preocuparon, gracias por sus mensajes. A mi familia gracias por el apoyo incondicional que nos brinda”, agregó.

“Sepan que vamos a seguir matando por darnos una alegría”, cerró.

Señalar que aún no se tiene información del alcance de la lesión de Luján, y se espera durante los próximos días el cuerpo médico de la U entregue el parte.