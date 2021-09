Otro día en la oficina. Joaquín Larrivey, delantero de Universidad de Chile, anotó una vez más con la camiseta ‘azul’ por el Campeonato Nacional.

Y lo hizo a lo grande, con un ‘taconazo’ que sorprendió a la zaga de Santiago Wanderers y que hizo enloquecer a los hinchas de la ‘U’.

Larrivey apareció en el minuto 51′ para anotar el descuento de la escuadra que dirige Esteban Valencia (1-2), en cotejo válido por la vigesimotercera fecha del torneo.

“Qué sería de la @udechile sin Larrivey y pensar que aún no lo renuevan”, “Larrivey FC”, “Si no fuera por Larrivey igual y ni vería los partidos”, “Larrivey no te merecemos” y “Qué haríamos sin ti, Joaquín Óscar Larrivey”, fueron algunos de los comentarios de seguidores ‘azules’.

Consignar que la ‘U’, hasta ahora, sufre una dolorosa caída en su visita a Valparaíso.