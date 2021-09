Joaquín Larrivey, delantero de Universidad de Chile, analizó lo que fue la derrota ante Colo Colo, lo que será el partido de mañana ante Santiago Wanderers y se refirió a su continuidad en el club.

En conferencia de prensa, el goleador afirmó sobre la caída en el “superclásico” que “la crítica en cuanto a lo personal, creo que no conectamos, nos faltó conexión”.

Además, se refirió a las burlas de algunos jugadores de Colo Colo en redes sociales, tras los festejos en el bus rumbo a Santiago.

“Me tiene sin cuidado, no vi nada del festejo de los rivales, porque me parece que no correspondía, me resguardé con la familia, y pasé esta frustración con los seres queridos, no queda otra”

Asimismo, aseguró que “la frustración cuando no ganamos es total, sobre todo en esta clase de partidos. Uno tiene la ilusión de hacer goles, pero quiere que el equipo gane. La frustración tiene más que ver con el resultado del partido que con el hecho de no poder anotar”.

En la misma línea, el argentino reconoció que “muchos de nosotros no estuvimos a la altura de lo que veníamos generando” y que “recibimos golpes muy tempraneros, con errores colectivos que no veníamos cometiendo. Eso hizo que se pusiera cuesta arriba, sobre todo en el primer tiempo”.

Consultado sobre el compromiso de este miércoles, Larrivey sostuvo que “Wanderers es un equipo que está jugado, que viene de ganar y solo le sirve ganar. Eso lo hace un rival peligroso (…) está muy motivado de salir de esa zona, de conseguir resultados”.

En este sentido, recalcó sobre los “caturros” que “cada equipo es un rival difícil, y a pesar de estar abajo en le torneo, los últimos tres partidos los ganó. Creo que es un rival muy peligroso y a respetar”.

“Para el equipo es una prueba de carácter. La derrota es parte del juego y hay que ser capaz de levantarse. Hay que corregir las cosas futbolísticas, pero en lo anímico, somos un equipo que vamos a luchar para terminar arriba (…) estoy seguro de que estaremos a la altura y nos quedaremos con los tres puntos”, complementó el atacante.

Por último, en cuanto a su renovación con la “U”, el jugador detalló que “mi representante estuvo hablando (con Luis Roggiero). Sinceramente, la última vez que hablé, no hubo modificaciones, no hubo avance en el tema”.