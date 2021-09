El exdelantero de Universidad de Chile en la década de los 70 y 80, Héctor Hoffens, criticó los dichos que lanzó Arturo Vidal en la previa del Superclásico entre los azules y Colo Colo.

Recordemos que el ‘rey Arturo’ señaló en redes que los de la U eran unos ‘muertos’, palabras que molestaron al exfutbolista.

“¿Universidad de Chile? Esos son muertos, Colo Colo es el campeón”, dijo el king mediante un live de Instagram mientras entrenaba en las instalaciones del Inter de Milan.

Hoffens declaró que “hay que saber de dónde vienen las cosas, de qué personaje son esos improperios, no vale la pena opinar”.

En conversación con Redgol, el ‘chico’ aclaró que no entrará a discutir con una persona que “no está en sus cabales”.

“Lo ha demostrado con hechos y con cosas que son denigrantes para la gente y todo el fútbol chileno, que han tenido consecuencias gravísimas y da pena. No voy a entrar a discutir con una persona que no está en sus cabales, no es sano”, lanzó.

“Qué le voy a decir, si nadie ha logrado controlarlo ni llevarlo por el buen camino. Ha hecho cosas que han generado mala reputación para el país. A mí me da lo mismo lo que diga Arturo Vidal porque son sólo palabras al aire y no mide las consecuencias que vienen después”, cerró.