En la previa del “Súperclásico” entre Universidad de Chile y Colo Colo, Sergio Vargas, exportero y exgerente deportivo de la “U”, encendió la polémica con una publicación en sus redes sociales.

El programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports eligió a las formaciones “clasiqueras” de ambos equipos, en donde Johnny Herrera fue incluido en la oncena “azul”.

En medio de esa elección, Vargas utilizó su cuenta de Instagram para publicar un polémico mensaje hacia un jugador del ‘romántico viajero’ al que no considera como ‘clasiquero’.

“Definen como ‘Clasiquero’ a un jugador que perdió casi siempre y tiene un 14% de promedio en partidos ganados contra el archirrival”, cuestionó “Superman” en la red social.

Varios medios deportivos e hinchas de la ‘U’ interpretaron esta publicación como un ataque hacia Johnny Herrera, quien en conversación con Cooperativa declaró no sentirse aludido.

“¿Era para mí? En mi caso, mi carrera, creo que le gané 12 partidos a Colo Colo, tomando a Audax, la U y Everton. Me tocó ganarle 2 finales y una semifinal. Cada uno cuenta por su lado, no sé será mío, y en la U gané siete clásicos, no me siento aludido por ese porcentaje. No sé si es para mí”, lanzó.

Sin embargo, el comentarista deportivo aclaró que si esa publicación era para él, simplemente las matemáticas no eran el fuerte de Vargas.

“Son cosas que se catalogan sin ser bien objetivos. No me siento aludido por ese 14% y si es que me lo tira a mí, respondiendo, si es que me lo tira a mí, el lápiz, el colegio, los cuadernos, no eran su fuerte”, manifestó.

Saliendo de esa situación, Herrera aclaró que a quien fuese dirigido ese mensaje, no es bueno atacar a la gente del mismo club, del cual son hinchas.

“Habría que ser el faraón de los giles para empezar a atacar a la gente del mismo club. Es absurdo, no le beneficia a nadie. Llegué al club a los 13 años, la idea no es tampoco salir a responderle, en estas instancia tenemos que ser todos uno. Siempre existen los disidentes que se las quieren sacar con cosas absurdas como esta”, cerró.