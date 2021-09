Esteban Valencia, director técnico de Universidad de Chile, valoró su ratificación al mando del primer equipo hasta final de año y se refirió a lo que será el “superclásico” con Colo Colo del domingo.

En conversación con el sitio web del club, Valencia afirmó que “la ratificación creo viene en un buen momento. Siento que ha habido una valoración al trabajo que se ha ido haciendo con el equipo y, por supuesto en la cual los resultados han acompañado en todo este proceso”.

“Nos da tranquilidad por supuesto y nos motiva en el día a día a seguir trabajando con con la misma motivación que desde el primer día”, complementó.

En la misma línea, el estratega espera que “esto ayude en general a todos, a aclarar todas esas dudas que se venían dando, pero valoramos muchísimo, porque detrás de eso hay un trabajo que ha sido lo mas profesional posible”.

En cuanto al duelo con los “albos”, aseguró que “un clásico es siempre un partido que genera muchísima tensión. Creo que a nosotros nos pilla en un buen momento, fortaleciendo las confianzas dentro del equipo. Eso por supuesto va a ser nuestro plus, de poder mantener un poco esa idea de juego que el equipo ha venido manteniendo, acompañado por esos buenos resultados”.

“Y entendiendo que es el clásico rival, no tenga dudas que siempre hay un plus que se pone en estos partidos. Nosotros vamos a tratar que no nos modifique esa idea y que la veamos en cancha el día domingo”, agregó.

El DT sostuvo que “sabemos que es una buena oportunidad para seguir acortando distancia también con los que están más arriba. Lo que más esperamos es que el equipo esté a la altura, sea competitivo y busque sacar un buen resultado”.

Finalmente, sentenció que “el retorno de los hinchas ha sido positivo, y nosotros esperamos valorar tremendamente esa situación jugando un partido de local, más allá de ciertas condiciones, lo importante es sentir el respaldo y el apoyo de la gente. Esperamos poder responder a las confianzas que se han ido generando”.