La nueva incorporación del a Universidad de Chile Junior Fernandes habló luego de que se concrete su regreso al club que fue el trampolín al fútbol extranjero, donde estuvo por casi 10 años.

Sobre su regreso, aseguró al sitio oficial del club que “Estoy feliz de haber vuelto después de nueve años. Siempre tuve la intención, siempre quise volver a jugar en la U. Cuando se dio la opción no lo dudé y dije que quería estar acá y ser parte del plantel nuevamente”.

El delantero espera repetir el buen semestre que tuvo con los azules en 2012 y por lo mismo aclara que “Siempre lo dije: que si yo volvía a la U quería volver bien, en una edad que me sienta bien que me sienta maduro y no tan gastado”.

Debido a la pandemia y los protocolos impuestos la presentación del delantero debió esperar. “Normalmente cuando uno llega a algún club se presenta el mismo día, conoce a los compañeros, pero yo no podía, estaba encerrado y estaba un poco ansioso. Pero ahora ya más tranquilo que puedo entrenar y estar con el equipo”, explicó.

Fernandes vuelve a la U en otra etapa de su carrera, con un recorrido por el fútbol extranjero, donde estuvo en Alemania, Croacia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

“Me siento más maduro, con más experiencia. Han cambiado muchas cosas. (Antes) era un joven que venía con una ilusión grande de hacer las cosas bien en la U y ahora gracias a Dios se dieron las cosas bien en mi carrera y vengo con la misma ilusión de la primera vez”, complementó.

“Espero aportar como siempre, con goles si Dios quiere, con asistencias, ayudando a mis compañeros, a los jóvenes transmitirles todo lo que viví afuera. Aportar ese granito de arena al equipo”, sentenció.