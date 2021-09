Todo parecía indicar que el delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, permanecería en el club. Sin embargo, durante las últimas horas las cosas se han complicado y su continuidad es un misterio.

El jugador, que finaliza contrato a final de año, no se ha querido referir al tema y los trascendidos ya comienzan a surgir.

En ESPN Fútbol Chile se refirieron a esta situación, señalando que con todos los antecedentes Azul Azul no quiere renovarle a Larrivey.

“La dirigencia no le quiere renovar a Larrivey, es clarísimo. En las condiciones actuales, no quiere: por el trato del representante, por la edad de Larrivey, y qué pasa si el día de mañana la U llega un técnico que no le gusta jugar con un nueve de área, y lo contrataste a dos años…”, dijo el periodista Felipe Bianchi.

Por otro lado, el delantero aclaró que las negociaciones “se lo dejo a mi representante, yo ya hablé del contrato, está clarísimo, no hay mucho más que agregar y ahora disfrutar de este presente muy bueno del equipo, y el mío personal también”.