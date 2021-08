El delantero Joaquín Larrivey es una de las grandes figuras del campeonato nacional en una temporada que se ha consagrado como el gran goleador del equipo y del torneo. Sin embargo, desde la U todavía no se han acercado para renovar el contrato.

Así lo afirma el representante del argentino, Sergio Irigoitía, que añade que si de aquí a fines de agosto no hay novedades, buscarán nuevos horizontes.

En conversación con En Cancha, el agente cuenta que “Esperaremos hasta fines de agosto para definir el futuro de Joaquín, necesitamos coordinar con la familia. Hay equipos en el extranjero que están interesados en Joaquín, pero nosotros no vamos a romper el contrato”.

Complementa que el contrato de Larrivey es hasta el 31 de diciembre y el jugador quiere seguir, “Pero si no me contactan de aquí a finales de agosto, tendremos que ver las otras opciones”.

“Yo llamé al club para ver la posibilidad de renovación y me dijeron que me iban a llamar. Hasta hoy eso no ha pasado”, finaliza.