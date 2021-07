El entrenador interino de la Universidad de Chile, Esteban Valencia, se refirió a la situación que vive el club en medio del cambio de administración, gerencia deportiva y que lo tiene a él en el centro de la polémica por el rendimiento deportivo del primer equipo.

Valencia se hace responsable de la eliminación ante Fernández Vial en Copa Chile y aclara que se siente preparado para asumir formalmente como entrenador del primer equipo de los azules.

En conversación con DirecTV el exjugador de la U expresó que no se discuten sus capacidades para el puesto sino que más bien su experiencia, pero asegura que “Me he ido empoderando del puesto, me siento con la capacidad de estar al frente de un equipo como la U. Es un privilegio. Saben lo que siento, soy el número uno que quiere que a la U le vaya bien”.

Además de sentirse capacitado para comandar a la U en este difícil momento, lamenta que su llegada al primer equipo se diera en estas condiciones.

“Me gustaría que la manera de asumir en la U fuese distinta. Yo he sentido en esta experiencia que tengo las condiciones, que puedo llevar al grupo”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que “No ando buscando ser DT de la U, estoy enfocado en formar jugadores, entiendo las urgencias del club”.

“El club nos pidió hacernos cargo de este proceso de transición mientras ellos van buscando alternativas. Estamos en el día a día tratando de preparar a los jugadores, buscando mejorar a nivel individual y colectivo”, añadió.

Pese a que Valencia sabe que es posible un cambio de entrenador, en la previa del reinicio del campeonato siente que tiene el apoyo de los jugadores.

“Acá yo siento el respaldo de los jugadores. Ellos han vivido muchos cambios de entrenadores y ahora quieren tener estabilidad. Eso nos motiva para trabajar y mejorar. Saben que están en deuda y que pueden mejorar su rendimiento. Llegamos y una semana después jugamos. Asumimos la responsabilidad de no avanzar ante Fernández Vial, pero hemos tenido poco tiempo para trabajar y tener nuestro sello”, lamenta.