Johnny Herrera, exarquero e ídolo de la Universidad de Chile, lamentó la actualidad del equipo de sus amores y señaló a Ronald Fuentes como uno de sus candidatos para asumir como director técnico, aunque se mostró extrañado por no ser considerado por la dirigencia.

En conversación con BioBioChile, el actual comentarista de TNT Sports lamenta que “A la U muchas veces no sabes ni qué exigirle porque ya recién se cambió un técnico, en rigor la U está sin técnico. Es un interinato y no se sabe qué va a pasar con él. Nadie ha dicho si va a seguir o no. Si se sigue actuando de esta forma obviamente que la U va a seguir en las tinieblas”.

“La U es un equipo que tiene la obligación de estar siempre peleando arriba y ser protagonista. Y eso hace rato no lo vemos. O sea (en Copa Chile) empató con un equipo de segunda y la U jugando con plantel completo entonces eso fue como extraño, las sensaciones son bastante encontradas porque quieres al equipo y no lo ves bien”, complementa.

Justamente sobre el partido de ida ante Fernández Vial por Copa Chile, en el que los azules empataron a un gol, al excapitán le pareció rara la salida de Cristóbal Campos, que venía teniendo buenos desempeños en el arco.

“Me llamó bastante la atención que no siguiera jugando Campos cuando había sido de los 3 mejores jugadores que había tenido la U en los 3 primeros partidos que jugó. Si no vas a apostar por ese tipo de jugadores va a ser más complejo todavía tener recambio, y más con el arquero, que es donde estamos tan necesitados… si Claudio (Bravo) tiene 38 años y sigue siendo el titular inamovible (en la selección)…”, lamenta Herrera.

Al ser consultado por algún candidato para que asume en la banca de la U, el exportero cree que “La persona que llegue tiene que ser alguien que tenga una apuesta y que quiera jugar ‘a lo U’ como le digo yo: yendo a buscar los partidos, ser protagonista”.

“A mi me gustaba mucho Ronald Fuentes. Ronald hizo milagros con Unión con un plantel que era mixtura prácticamente de primera y segunda división. Entonces me pareció extraño de que ni siquiera se haya tenido en la lista de candidatos, siendo que su apuesta era muy parecida hasta la del propio Sampaoli, entonces la U tiene que enfocar a algo que te haga ser distinto a los demás, no estar marcando el paso como lo ha hecho en los últimos 3 años”, finaliza el referente azul.