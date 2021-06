El mediocampista Marcelo Díaz, exseleccionado nacional y hoy en Racing de Argentina, se refirió a la posibilidad de volver a jugar por Universidad de Chile, aclarando que no es su estilo estar llamando a la dirigencia de Azul Azul para ver la opción de arribar al CDA.

“Yo quiero jugar, tener trabajo y eso es lo principal para mí. Yo estoy tranquilo porque dije en todos lados que mi intención es volver a la U, pero no depende de mí. Hay que tener un feedback. Yo no me puedo contratar en ningún equipo”, indicó el volante en diálogo con En Cancha.

“Yo no soy de andar mendigando un vaso de agua. Sé perfectamente quién soy y todo lo que puedo dar. Y, como persona, me gusta que me respeten y sentirme valorado”, agregó.

Por otro lado, Díaz reveló que tuvo recientemente una conversación con la dirigencia de Racing, ya que está pronto a finalizar su contrato con la ‘Academia’.

Respecto a la reunión que tuvo con Rubén Capria, manager de Racing, ‘Carepato’ dijo que “fue una linda charla. Me manifestó que su deseo, y el de todos en Racing, es que siga. Pero todavía no tengo una propuesta para renovar. Yo el 21 me tengo que presentar para entrenar con el equipo y ahí se verá”.