Walter Montillo se retiró del profesionalismo y tiempo después sorprendió a los hinchas del fútbol con su biografía titulada: “Gracias a la Vida”.

El ídolo de Universidad de Chile jamás imaginó que se publicaría un libro sobre su vida, y que tanta gente se interesara en su historia.

En conversación con BioBioChile, el argentino tuvo palabras para el lanzamiento de su biografía, la cual ha sido todo un éxito.

Además, se dio el tiempo para analizar el presente de la U, la cual vive días complejos tras la salida de Rafael Dudamel.

“Es algo lindo, algo que yo nunca me imaginé”

Hola Walter, ¿Qué te ha parecido la recepción de la gente? Al momento de publicarse su biografía fue la quinta más vendida del país.

Es algo lindo, algo que yo nunca me lo imaginé, por ahí uno lo piensa, pero cuando está hecho es completamente diferente. Que la gente pregunte donde comprarlo o que las librerías lo vendan. La verdad es un sentimiento muy lindo, para mí como mi familia, tanto para mi señora y mis hijos, que se vean en un libro no es algo común de todos los días.

¿La salida de Rafael Dudamel era lo mejor que podía pasarle a la U?

No lo sé, no soy quien tiene que tomar esas decisiones. A veces cuando el equipo no funciona de la manera que los directivos y la gente lo ven por la casa. Obviamente se generan cambios, pero no sé si es para bien o para mal.

Con la llegada de los nuevos dueños, ¿Qué te parece el momento actual del club?

Ojalá que sea para mejorar lo que se venía haciendo. Siempre los cambios, por algo suceden. A veces son por un desgaste o por que la gente quiere cambiar. En este caso sea para mejorar. La U es un club hermoso como para trabajar, siempre está peleando allá arriba cosas importantes y ojalá la gente que venga lo pueda llevar a ese punto.

“La U tiene uno de los mejores planteles de Chile”

Se ha hablado de varios nombres que podrían llegar a la U ¿Tienes un candidato para la banca?

No es algo que tengo que decidir yo. Que la gente que esté a cargo será que tenga que decidir y ojalá quien llegue esté sumamente capacitado para armar un equipo competitivo, porque el plantel lo tiene. Tiene uno de los mejores planteles de Chile. Solamente hay que acomodar las piezas y hacerlos jugar bien.

¿Cuáles son tus planes? ¿Piensas ser entrenador?

No, la verdad que no. Es algo que lo encuentro muy complicado. No le dedicaría el tiempo que le tengo que dedicar para hacerlo bien. Entonces prefiero buscar otras cosas para hacer.

¿Qué cosas?

La verdad me sumé a un proyecto con mi representante, el de toda mi carrera, ahora somos socios. Tratar de darle continuidad, agregándole algunas cosas de la manera que a mí me gusta, que a los chicos que no le falte nada, a los chicos que quieren ser jugadores y los que ya están jugando. Abocado a eso, buscarle mejores oportunidades a cada jugador que nosotros acompañamos.

¿Has tenido conversaciones con el club sobre tu partido de despedida?

No, todavía no. Como la pandemia, no es que ya pasó, si bien en algunos países ya se está jugando con gente. Cuando pase todo obviamente vamos a retomar las conversaciones.

“Yo le mandé un mensaje y no me respondió”

Hace algunas semanas Jhonny Herrera dijo que tú eras resistido por parte del plantel y que le hiciste la cama a Dudamel. Tú respondiste y le dejaste un mensaje. ¿Te respondió? ¿Aclararon el asunto?

No hay mucho que aclarar, yo le mandé un mensaje y no me respondió. Seguir alimentando algo que para mí es una burrada, hablar desde afuera, no está bueno y menos una cosa como esa. Nunca tuve un problema con ninguno de los chicos del plantel, siempre traté de tirar el grupo para adelante. Me parecen totalmente fuera de lugar.

¿Algún mensaje para la hinchada azul en estos difíciles momentos?

Que sigan alentando, que tengan paciencia. Ya esta pandemia está en el final, hay muchos países que están adelantados con las vacunas, Chile es uno de ellos. Que tengan paciencia que en poco tiempo podrán ir a alentar como siempre. Es una hinchada incondicional, creo que a la U lo hace su gente, y tiene que seguir estando ahí, en las buenas y en las malas.