Víctor Hugo Castañeda, exjugador y extécnico de Universidad de Chile, analizó el presente del cuadro azul y repasó a su otrora pupilo Johnny Herrera, para quien no tuvo buenos conceptos.

En entrevista con La Tercera, el ahora candidato a alcalde por La Serena aseguró que el retirado arquero le faltó mucho el respeto y prefiere mantener su relación con él tal como está: en nada.

“No, no hemos vuelto a hablar. Y tampoco me interesa hablar con él. Creo que me faltó mucho el respeto en unas declaraciones que hizo, así que no me interesa”, partió comentando Castañeda.

“No vale la pena. No me interesa. Yo lo conozco desde sus 15 años. Lo tratamos de guiar en las divisiones menores, lo presionamos para que llegara ser el arquero que creíamos que prometía ser”, agregó el candidato.

Luego, consultado por el retiro de Herrera y su silente salida del cuadro laico, el extécnico azul indicó que “no me impactó… Creo que todo cae por su peso. Cada uno tiene lo que merece”.

“Tuvo que dar la vuelta larga. Se tuvo que ir de La U en algún momento, cuando se pudo haber quedado si hubiera sido de otra forma, no quiero usar ningún calificativo. Él se pudo haber quedado a vivir en La U, con todo lo que ganó, pero para mí no es tema”.

Por último, Castañeda afirmó que “si en algún momento nos encontramos por ahí y él me saluda, yo lo voy a saludar y chao. No voy a ser amigo de él. No me interesa serlo”.