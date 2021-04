Ya palpita su primer Superclásico como exfutbolista y se ilusiona. Johnny Herrera, exjugador y uno de los grandes referentes históricos de Universidad de Chile, se mostró esperanzado en que el equipo de sus amores pueda dar la gran sorpresa en el Monumental el fin de semana.

El exgolero conversó con el Expreso PM de Radio Bío Bío donde, de entrada, sentenció que “ojalá ahora que me retiré se acabe la maldición”. Esto a propósito de los 20 años que podría cumplir el elenco ‘azul’ sin vencer en Pedrero el próximo domingo.

De cara al cotejo que se avecina, Herrera, que también cumple un rol de comentarista en TNT Sports, remarcó que “es una frase cliché, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Creo que en este Superclásico es ampliamente favorito Colo Colo, aunque Dudamel puede hacer un buen planteamiento”.

“Colo Colo tiene la delantera más completa del Campeonato Nacional y creo que La U se va a replegar y apostar al contraataque”, complementó.

Herrera sabe que la ‘U’ tendrá tarea difícil en el reducto ‘albo’. Por eso, aventura que “por el planteamiento defensivo que mostrará La U, yo creo que será un empate 1-1. Ojalá fuese un 1-0, pero yo creo que será empate”.

De todos modos, el exlíder de los universitarios respaldó y pidió paciencia por Dudamel: “Para mí, defender no es la mejor forma de afrontar el partido. Yo me crié viendo a La U jugar hacia adelante, pero no se le puede pedir a Dudamel que cambie la manera de jugar, sería ilógico que salgan a atacar”.

“Es difícil cuestionarlo, considerando que no le llegaron los jugadores que él pidió. Se notó que quieren hacerle la cama, por ejemplo, cuando filtraron su contrato. Esas bajezas terminan socavando no solamente a él, sino que al club también”, añadió.

“A veces pasan cosas raras allá”

Herrera también recordó su paso por el estadio de Colo Colo, donde, para su tristeza, no pudo celebrar todas las veces que hubiese querido.

“Es raro. Nosotros fuimos con muy buenos equipos, como la U de Sampaoli, pero pasaban cosas raras”, afirmó.

“Ese día nos echaron dos jugadores en el primer tiempo, otro años también fue raro”, acotó.

Eso sí, Johnny admitió que no siempre hubo ‘mano negra’: “Otras veces los jugadores no estuvimos a la altura y en otras fuimos con técnicos chantas que no sabían a lo que iban, siempre que un juego de cosas que no nos favorecieron”.

Finalmente, el también exseleccionado chileno hasta se dio tiempo para felicitar a Colo Colo por “hacer valer su localía, tienen su propio estadio”, aunque matizando que “con Kudelka hicimos un buen partido, con Lasarte. Siempre pasaron cosas extrañas que nos privaron de obtener un triunfo”.