En la previa del Superclásico que se disputará este domingo a las 16:00 horas, el exjugador de la Universidad de Chile, Héctor Hoffens, cree que la U no tiene muchas chances de salir victorioso del estadio Monumental.

Si bien rescata el triunfo ante la Unión Española en la última fecha, cree que solo sirvió para tapar la mala actualidad de la U en lo futbolístico.

“La U no sabe a qué juega, no hay un fútbol claro, no hay un sistema de fútbol”, dijo el histórico jugador azul según constata la página web En Cancha.

“Hoy día no hay ningún referente, no hay gente nacida con el corazón de la U, hoy día cualquier persona se pone la camiseta de la U y eso les cuesta cuando enfrentan a un rival tan fuerte y tan grande como Colo Colo. Yo creo que el tiritón de pera en la U puede influir en el Superclásico”, complementó.

Al hablar de candidatos, Hoffens tiene clara su postura. “Colo Colo es favorito porque es local, porque la U no ha ganado hace 20 años ahí. Por fútbol, por técnico, por lo que tiene la U… la U no tiene nada, no juega a nada, lo de la Unión fue una cosa fortuita, fue algo que se iluminó Cañete, le pegó de afuera del área y se logró el triunfo, pero lo futbolístico, táctico y técnicamente la U no tiene nada”.

“Es difícil que la U logre algo el domingo, si Dios lo ayuda, yo creo que con suerte la U puede ganar”, finalizó.