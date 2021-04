Johnny Herrera sigue siendo noticia tras confirmar su retiro del fútbol profesional. El ahora exarquero, que destacó con la camiseta de la U, asegura que no se cierra a la posibilidad de trabajar en su amado club, pero que no trabajaría con Rodrigo Goldberg ni con Sergio Vargas.

En conversación con El Mercurio, Herrera fue consultado por si es que le habría gustado retirarse en el club de sus amores y aseguró que “Me dio vueltas también en la cabeza, pero hace poco me llamó Cristián Aubert, a quien respeto y valoro mucho, y me ofreció que el club me abría las puertas para una despedida o lo que yo quisiera. Eso hace que me vaya con tranquilidad del fútbol”.

El último gran capitán azul afirma que sabe quiénes son los nuevos dueños de la concesionaria que administra el club y reconoce que no se niega a trabajar en la institución, aunque aclara sobre trabajar con Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg: “Ninguna posibilidad, cero, pero cero. Para decirlo de manera caballerosa: Somos personas con principios completamente distintos”.

“Yo jamás le negaría pagarle la operación a un jugador, como pasó con Jimmy Martínez, quien tuvo un tumor en un ojo. Ellos no lo querían hacer y tuvimos que imponernos y pelearlos como plantel…Son valores que yo por lo menos no transo en mi vida”, argumentó.

Además, el exportero también fue consultado por el debate del mejor arquero en la historia de la U: “Siento que esa condición, a la hora de comparar, se define por los títulos logrados y a mí entender, por eso, soy el mejor de la historia de la U”.