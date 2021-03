Angelo Henríquez, delantero de Universidad de Chile, aseguró que el cuadro azul cuenta con plantel para pelear por el título del Campeonato Nacional 2021, luego de unas irregulares campañas en el 2019 y 2020.

El ariete del elenco colegial afirmó que la plantilla que dirige Rafael Dudamel está enfocada en mejorar ostensiblemente las últimas campañas. Por ello, solo piensan en ir por el título y acabar con la hegemonía que tiene instalada Universidad Católica.

“Hay jugadores para pelear el campeonato arriba, hay que ser ordenados, disciplinados, mantener la competitividad en el club en cada partido… hay que ser competitivo siempre, no hay que relajarse ni mirar a ningún rival como imposible de vencer”, declaró el atacante en entrevista con el sitio oficial del club.

Respecto al debut en el Campeonato, este sábado ante Huachipato en Rancagua por la segunda fecha, el exDinamo Zagreb señaló que ”creo que estamos bien, hemos tenido un tiempo suficiente para preparar bien el partido, aparte que ya nos tocó jugar con San Lorenzo, algo se había podido ver, a pesar que nos faltaban jugadores”.

“La fecha libre nos dio tiempo para recuperar a los jugadores que estaban contagiados e incorporarse al equipo para preparar bien el próximo partido, creo que llegamos muy bien”, añadió.

Consultado por la escuadra de Talcahuano, que se estrenó en el torneo con un empate 0-0 en casa ante Cobresal, Henríquez dijo que “el rival es difícil, obviamente, jugó partidos de clasificación a Sudamericana y lo ha hecho muy bien, no va a ser un partido fácil, así que hay que entrar con la mayor concentración en nuestro esquema, mantener el orden, hay que empezar golpeando fuerte en el campeonato”.

Sobre el jugar en el Estadio El Teniente de Rancagua como locales, el jugador de 26 años indicó que “es lamentable que no se pueda usar el Nacional, pero no hay mucho que hacer por eso. Jugaremos en una cancha linda, un estadio lindo donde hemos hecho de local antes. No creo que sea un problema para nosotros, se puede hacer un buen juego en esa cancha. Hay que hacer esa cancha sentirla como casa, y hacernos fuertes ahí”.

Por último, en el plano personal, el campeón de América con la ‘Roja’ en 2015 expresó que “estoy muy tranquilo, no hago nada distinto de lo que he estado haciendo este tiempo, me he mantenido trabajando para darle vuelta a la situación que había tenido los años anteriores y simplemente quiero mantener el buen trabajo para mantener o mejorar el nivel; es el objetivo, seguir mejorando siempre, seguir jugando y teniendo minutos, ojalá aportar con goles”.