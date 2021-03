El director deportivo de Universidad de Chile, Sergio Vargas, se refirió a las polémicas declaraciones que hizo el técnico Rafael Dudamel, en relación a la conformación del plantel, y además analizó la salida del meta Johnny Herrera, decisión que le ha traído un sinnúmero de criticas.

Recordemos que el entrenador reveló que no estaba conforme con los refuerzos y criticó públicamente a Azul Azul, especialmente a los directores deportivos.

“Nunca me había tocado vivir una situación similar. Hay un directorio deportivo que no solo está compuesta por una persona, sino que por dos, que se encargan de presentarles al directorio opciones en cada una de las posiciones, pero muy poco, ni con el respeto o espacio suficiente, se tomó en cuenta la voz del entrenador. En una de mis participaciones planteé esta inquietud, porque al final el que asume las consecuencias deportivas y atiende las críticas es el entrenador, porque no he visto a ninguno que salga a respaldar y a defender en los momentos determinados al técnico. Cada uno está en su espacio”, dijo en su momento.

“Esas declaraciones fueron innecesarias. Se habló con Rafael en el lugar y con las personas mandatadas por el directorio, haciéndole ver la posición del club y es un tema cerrado”, dijo en conversación con El Mercurio.

Por otro lado, el exjugador analizó la salida del portero Johnny Herrera, señalando que el tiempo les dio la razón, ya que el nivel mostrado por Fernando de Paul ha sido el óptimo.

“A Fernando lo visualizamos en una carrera ascendente y se tomó esa decisión. No todos estábamos muy seguros de darle la titularidad, lo veían como un buen suplente, pero tenían dudas de que fuera capaz de ser un buen titular para la U. Su nivel futbolístico ratificó que nuestra decisión fue correcta. Las criticas (de Herrera) no me complican, de verdad que no”, cerró.