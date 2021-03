Mauricio Isla, actual lateral del Flamengo e inamovible de La Roja, volvió a ilusionar a los hinchas de Universidad de Chile con su futura llegada al elenco azul.

En entrevista con AS, el ‘Huaso’ recalcó que se siente muy cómodo en el Brasileirao ahora que está a un gran nivel, pero volvió a vaticinar su arribo al fútbol chileno.

“Soy un loco por entrenar, por estar bien físicamente. No me gustaría volver a Chile y retirarme de lo peor, quiero seguir haciendo las cosas bien”, aseguró Isla.

“Me gustaría terminar mi carrera bien. Ojala que cuando vuelva (a Chile) sea con mucha fuerza, con muchas ganas. Cuando pasan los años uno se tiene que cuidar mucho mejor”, añadió el ‘Huaso’.

Luego, consultado por su interés de llegar a La U, Isla indicó que sigue en sus planes y detalló que espera hacerlo acompañado de otros históricos de La Roja.

“Lo hemos tocado en la mesa de la Selección, cuando estaba Marcelo Díaz, Johnny Herrera, Charly (Aránguiz), Edú (Vargas), Chuequito Mena. Claro que hay amores”, sostuvo el ‘Huaso’.

“Mira lo que hizo Alexis Sánchez, que jugó en Colo Colo de gran manera y es hincha de La U. Yo estuve en la Católica, donde me entregaron todo durante ocho años, pero siempre fui claro de que yo soy hincha de La U porque mi madre me crio así. Sería lindo estar ahí, no solo con Alexis, sino que con varios más”, sentenció Isla.