El volante de la Universidad de Chile, Walter Montillo, anunció este lunes que dejará el club, en medio de la polémica por su renovación.

En ese contexto y de las evaluaciones que el club estaba haciendo en su caso particular para pactar la renovación, el volante aclaró que “ya tengo una decisión tomada que es no para el año que viene”.

“Yo me quise tomar 3 o 4 días para pensar y saber bien lo que iba a decir. Le dije a mi representante que fuera él el primero que hablara porque traté de mantenerme en silencio y casi que tenía pensado retirarme en la U”, aclaró en conversación con Los Tenores en ADN.

“En septiembre me habían llamado para decirme que ellos querían que siga. Lo tomé con buenos ojos y lo único que pedí es que por organización familiar, que antes del 20 de noviembre me confirmen. El 20 (el club) no nos llamó. Nos pidió una semana más y ya en ese momento tenia la decisión tomada. La verdad es que yo no puedo esperar más, no es un tema de plata, es un tema de tiempos”, complementó.

Finalmente, el volante asegura que “me dijeron que me tenían que evaluar 2 o 3 semanas más. La evaluación no es lo que me choca, me choca que me vino dilatando por mucho tiempo. Nunca avanzamos y no puedo estar esperando. Entonces ya tengo una decisión tomada que es no renovar”.

“Con el mayor respeto por la gente, tengo un cariño muy grande por la gente, le agradezco sobre todo a Hernán Caputto que me dio la posibilidad de venir de ponerme nuevamente esta camiseta, que era algo que yo anhelaba que hice de todo para poder volver”, recalcó.

“Es un momento difícil para mí. Las evaluaciones están desde principio de año, tengo que rendir por mi edad y esas cosas. Pero llega un punto en el que decís ‘pará, ¿Cuánto tiempo necesitan para decidir algo?’. Después tengo que escuchar un montón de campanas, que empiezan a decir mentiras de que yo tengo problemas familiares en Argentina. Siempre estuve al pie de cañón, intentando ayudar al equipo. Creo que ayudé, lo hice bien, con partidos buenos y malos. Pero siempre puse lo mejor de mí, y por esto me duele”, lamentó.

El histórico volante de la U, argumentó que “No llegamos a hablar ni de plata. Hasta el momento me fui moviendo con las escuelas para mis hijos y yo tengo que priorizar a mi familia. En este momento prefiero ponerme del lado de mis hijos, de mi señora, que hicimos un gran esfuerzo por estar acá y lo volveríamos a hacer, pero no de esta manera”.

Sobre el proceso de evaluación, Montillo finalizó diciendo que “El DT nuevo obviamente va a querer evaluar, pero yo ya jugué 12 meses como para saber si puedo estar o no el año que viene”.

Así, Montillo cumplirá con su contrato, que es válido hasta el 31 de enero de 2021.