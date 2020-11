Los hinchas de Universidad de Chile están molestos con la Azul Azul tras la sorpresiva salida de Walter Montillo.

Señalar que el propio jugador reveló que desde la dirigencia le informaron que debían evaluarlo para resolver su permanencia la próxima temporada, medida con la que no estuvo de acuerdo.

En conversación con Los Tenores de ADN, Montillo detalló que “tenía pensando retirarme a final de año. En septiembre, Cristián Aubert me llamó para renovar, yo me sentía bien. Nosotros siempre estamos siendo evaluados”.

“La verdad que lo tomé con buenos ojos, yo le pedí que por organización familiar, cerrar las agendas de mi hijos, de Santino, que antes del 20 de noviembre me confirmen, me digan si queríamos o no. Yo tenía la decisión tomada”, agregó.

El trasandino explicó que “ahora le dije a mi representante, pregúntale porque ya no puedo esperar más. No es un tema de plata ni tiempos. Me dijo que me tenía que evaluar por dos o tres semanas más. Me choca que no puedo estar esperando. Tengo una decisión tomada, es no renovar”.

En redes sociales, los aficionados del ‘romántico viajero’ demostraron su malestar y criticaron con todo la gestión que actualmente realiza Azul Azul.

le encuentro toda la razón a Montillo…alguien en AA debe asumir este cagazo — lobosorno (@lobosorno) November 30, 2020

Montillo es ídolo, no merece el trato que le dio Azul Azul. — Spaceazul (@spaceazul) November 30, 2020

Montillo desnudando todo lo que es una Sociedad Anónima mal manejada. Cero capacidad de gestión oportuna y los directores deportivos escondidos. Es un calco de ByN. — Cobreandino (@Cobreandino1) November 30, 2020

Lo de @udechile con Montillo es, impresentable. Se fue mal de Tigre para venir, se bajó las lucas, ha sido figura en la U y el torneo No exagero si digo que gran un factor del alza de la U es gracias a él. De las SA chilenas, Azul Azul es con mucha distancia, la peor de todas. — Pablo Reyes Pizarro (@PabloReyesPz) November 30, 2020

Montillo es la bandera de este equipo, sin él y Larrivey la U estaría en zona de descenso directo. Hoy evalúan su continuidad… Juzgue usted. — José P.Pincheira (@PPincheira25) November 27, 2020

Montillo: "No busco más, estoy perdiendo tiempo. No me interesa la plata, vine acá por otra cosa, no se que habrá pasado en estos 4 meses". Que triste todo — Daniela Alegria (@DaniAlegria_) November 30, 2020

Después de todo lo que Walter Montillo le pasó , después de rogar por volver , es nuestra figura lo tratan a sí ? Que hijos de puta azul azul #Montillo — Oscar Eyzaguirre (@oscareyzaguirre) November 30, 2020

No lo puedo creer los hijos de puta de a$ul a$ul dejan ir a Montillo … solo les falta hacer todos los esfuerzos de renovar a Beausejour, que con suerte lleva 45 minutos jugados decentes, los otros para el olvido. Respeto por los colores por favor#VamosLaU — Carlos Oyarce Fabio (@caoyarcef) November 30, 2020