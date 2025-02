Fernando Zampedri atendió las preguntas de los medios de comunicación minutos después de haber recibido la carta que ratificaba su nacionalidad chilena y junto con su evidente felicidad, no escondió sus ganas de ser parte de La Roja.

El delantero de Universidad Católica llegó en 2020 al país y desde entonces ha sido uno de los jugadores más determinante en el fútbol chileno. En su palmarés lucen, entre otros logros, dos campeonatos nacionales y ser el único jugador en convertirse en pentagoleador del balompié nacional.

Con esos antecedentes, la duda que surge ahora tras la nacionalización es si Ricardo Gareca lo considerará en las próximas nóminas de la Selección Chilena. Fernando Zampedri dice estar listo e ilusionado con la posibilidad de vestir La Roja.

“Estoy con la misma posiblidad que todos y puedo ser un aporte para esta selección. Seguiré trabajando para tener una oportunidad” aseguró el 9 de los Cruzados.

En el mismo punto, Zampedri reveló que en la UC, tras los partidos del ‘Equipo de Todos’, se conversa al respecto, pero que hasta ahora se había mantenido al margen.

“Siempre se habla mucho de la selección, de la forma de jugar, de lo que estaban necesitando, pero yo siempre me quedé al margen, porque no era el momento de hablar u opinar. Ahora tengo la oportunidad de estar en ese lugar como ellos, que me encantaría estar, y sumarme a ellos y aportar un granito de arena a este país que me acogió de gran forma”, relató el delantero.

Respecto de la llegada de la anhelada carta que lo ratifica como un chileno más, Fernando Zampedri aseguró que es “un día muy especial para mi y mi familia, somos parte de este país y nos pone muy felices”.

Asimismo, reveló que “en algún momento pudimos tomar otro camino, pero decidimos seguir en el país, porque también había algo más por delante, que era nacionalizarme”.

“Estoy muy orgulloso de ser chileno y ser parte de este país, feliz de que hayan llegado los papeles y ahora se vienen nuevos desafíos, seguir trabajando para este club que me abrió las puertas a esta gran oportunidad”.

Zampedri y los objetivos propios y de la UC en este 2025

Fernando Zampedri, quien no pudo debutar en el inicio de la Liga de Primera por una sanción que arrastraba de la temporada 2024, se refirió a los objetivos y metas que tiene la UC para el año que comienza.

“Las metas son claras: pelear el torneo nacional y otro objetivo muy claro, y que tenemos en deuda que es jugar una copa internacional, necesitamos ganar este partido del 4 de marzo (ante Palestino)”.

En lo personal, su meta es “salir goleador nuevamente del torneo y desde hoy tratar de aportar un granito de arena a este país”.

Por último, antes de entonar su primer CEACHEÍ como chileno, el Toro emocionó al comentar respecto de su nacionalización que “todo es muy reciente, ahora tengo ganas de disfrutarlo con mi familia, abrazarlos y disfrutar”.