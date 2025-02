El delantero chileno, Diego Valencia, fue presentado como refuerzo de Universidad Católica, regresando al equipo que lo vio nacer profesionalmente luego de una discreta aventura por Europa. Valencia dejó la UC en 2022 para jugar en Salernitana de Italia, donde tuvo un paso con escaso rendimiento, marcando solo un gol en tres temporadas. Tras un préstamo en Grecia, regresa a Chile buscando revitalizar su carrera. En conferencia de prensa, Valencia evitó profundizar en sus dificultades en Europa y afirmó que volver no es un paso atrás, sino una decisión que considera la mejor para su carrera. El jugador se mostró dispuesto a competir por un puesto en el equipo titular de la \\'Franja\\', destacando su entrega y compromiso con el club.

El delantero chileno Diego Valencia tuvo su presentación oficial como refuerzo de Universidad Católica, equipo que lo vio nacer como profesional y al que regresa luego de una discreta aventura por Europa.

Recordemos que Valencia dejó la UC en 2022, luego de cinco temporadas, para recalar en el Salernitana de Italia. En el equipo de Salerno, el atacante chileno tuvo un desafortunada paso, con solo un gol marcado en tres temporadas. Además, registró un préstamo al Atromitos de Grecia, con quienes disputó 34 partidos y marcó 4 tantos.

Datos que hablan de un periplo poco prolífico para Valencia por el Viejo Continente. Al respecto, y en particular de las dificultades que tuvo con Salernitana durante los últimos meses, donde casi no jugó, el atacante no quiso profundizar.

“Para mí el tema ya está cerrado, lo que tenía que decir ya lo dije por redes sociales. Ellos dijeron lo que tenían que decir, pero yo siempre me estuve entrenando”, comentó Diego Valencia en conferencia de prensa.

Así, luego de menos de tres años, el espigado atacante nacional regresó a la UC, en busca de reverdecer su carrera. El chileno descartó que volver a la UC fuera un retroceso.

“Este no es un paso atrás para mí. Tuve opciones para seguir en Europa, pero creo que volver era lo mejor para mi carrera. Espero seguir logrando cosas importantes con el club como lo hice en mi primera pasada”, aseguró el retornado atacante.

En tanto que sobre lo vivido en Europa y su rendimiento personal, Valencia aseguró que “hice una autocrítica hacia mí, pero me la guardo”.

“Me quedo con tranquilo con lo que hice, me entregué al 100%, estuve siempre disponible para el cuerpo técnico, pero alargar la carrera en el fútbol europeo se da con distintas circunstancias”, comentó el nuevo delantero de la ‘Franja’.

Por último, Diego Valencia se refirió a la competencia que tendrá en Católica para ser titular, el futbolista aseguró que le pone contento “poder competir el puesto con buenos jugadores, yo quiero jugar todo lo posible, así que a prepararme lo mejor posible y ganarme una camiseta de titular”.