Durante el último Clásico Universitario, donde Universidad de Chile derrotó 2-1 a Universidad Católica, el padre de Nicolás Castillo agredió a un hombre en el estadio Santa Laura.

Luis Humberto Castillo, progenitor del atacante de la UC, fue grabado mientras golpeaba a una persona sentada en la tribuna oficial del recinto de Independencia.

De acuerdo al registro, el agresor golpeó al menos en dos ocasiones -con manotazos y puñetazos- a otro hombre, quien no reaccionó y luego fue apoyado por otros hinchas presentes en el lugar.

Ahora, la víctima contó detalles del hecho. La persona atacada por el padre de ‘Nico’ es Matías Garrido, entrenador profesional con pasos por Deportes Rengo y Trasandino de Los Andes.

“Recurrentemente voy a ver fútbol, voy a todas las canchas. Voy porque me gusta, porque soy entrenador y porque tengo que ver fútbol. No soy hincha de La U”, relató el DT de 26 años a La Tercera.

“El padre de Nicolás Castillo asumió que yo era de La U”

Matías Garrido detalló que, luego de que Universidad de Chile pusiera el 2-1 en el marcador, hizo una videollamada a un sobrino. Lo anterior, habría enfurecido a Luis Humberto Castillo.

“Me pesca el pantalón y empieza a tironearme. Me dice que me vaya, que me vaya nomás. Le pregunto las razones por las que me tenía que ir. Le expliqué que era técnico y que estaba viendo fútbol. De ahí empezó a decirme que me tenía que ir, que yo no tenía nada que hacer ahí”, contó el hombre agredido por el padre de Nicolás Castillo.

“Yo creo que él asumió que yo era de La U. Discutimos, él se para y me agrede de esa forma en la que se ve en el video. Él estaba con su señora. Yo la miré dos veces y ella solo agachó la cabeza, no dijo nada. Nunca grité un gol, nunca celebré nada. Solo estaba viendo fútbol”, añadió Garrido.

La víctima de la agresión contó que los hinchas en el lugar lo respaldaron, increpando a Luis Castillo y pidiéndole que se calmara.

“Yo me fui a los pocos minutos del estadio. Nunca supe que era el papá de Castillo, solo me enteré por las redes sociales”, recalcó Matías Garrido.

Para cerrar, el entrenador señaló que tomará acciones legales en contra del padre de Nicolás Castillo.

“Puse la denuncia porque no quiero que esto vuelva a ocurrir nunca más. Fui a constatar lesiones para tomar acciones legales. Esto le puede pasar a un abuelo, a un joven. Esto no puede volver a ocurrir, independiente del color del equipo. Me siento humillado, me siento violentado”, concluyó Garrido.