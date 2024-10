El jugador de Universidad Católica, Eugenio Mena, desmintió rotundamente los rumores que lo vinculaban con un posible traspaso a Universidad de Chile, luego de que TNT Sports esparciera el rumor en redes sociales. Mena utilizó sus redes sociales para aclarar que no tiene intención de dejar su actual club, subrayando que es jugador de la UC y tiene contrato vigente. El defensor expresó su sorpresa por la difusión de noticias falsas justo antes del Clásico Universitario, programado para el próximo sábado a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura, zanjando así la polémica generada por estos rumores.

Durante la jornada de este martes, circuló en redes sociales el rumor de que Eugenio Mena estaba pensando dar un giro a su carrera en la actualidad, dejar Universidad Católica y arribar a un elenco en donde brilló, La U, pero dichas informaciones fueron descartadas tajantemente por el propio jugador.

El rumor esparcido por TNT Sports durante la mañana puso en alerta a los seguidores de ambos elencos universitarios.

Por un lado, los ‘Cruzados’ no daban crédito de las informaciones y por otro, los azules se ilusionaron con su llegada, aumentada con el supuesto sondeo de La U por Eduardo Vargas, quien podría llegar al CDA en el 2025, impulsaron dicho rumor.

No obstante, dicho ‘interés’ llegó a oídos del propio jugador ‘Cruzado’, quien utilizó sus redes sociales para desmentir de manera tajante su vinculación con los azules.

En sus palabras, Mena detalló que “quiero desmentir lo que hoy han señalado algunos medios sobre un interés de mi parte por partir a otra institución. Lo que dice esa información no es cierto, yo no he manifestado nunca esa institución. Soy jugador de Universidad Católica y tengo contrato vigente”.

Posteriormente, fijó la mira en los rumores y lanzó: “Me resulta llamativo que se divulguen estas noticias falsas a días de enfrentar precisamente a dicho rival. Lo que se señala no es cierto”.

Por último remató que “lo desmiento categóricamente”.

Polémica zanjada rápidamente en semanas previas de lo que será una nueva versión del Clásico Universitario, pactado para el próximo sábado 19 a contar de las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.