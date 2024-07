Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, se refirió al eventual fichaje de Francisco Arancibia, jugador que llegaría a la UC proveniente de Cobreloa.

El inminente arribo del exdelantero de Universidad de Chile generó reparos entre los hinchas cruzados, quienes cuestionan el nivel del atacante de 27 años.

Por lo anterior, se le consultó a Nunes en conferencia de prensa por su postura ante la llegada del formado en O’Higgins.

“Aún no ha sido anunciado el jugador, me parece que faltan algunos detalles para que firme el contrato. Su llegada es por un motivo, en mi opinión, muy simple: es cada día más difícil encontrar jugadores con sus características”, dijo el entrenador de ‘La Franja’.

“Es difícil encontrar jugadores que aporten más en las llegadas ofensivas. Y es más difícil encontrar a un futbolista con ritmo de juego, que conozca el torneo, que tenga una adaptación fácil al contexto donde estaremos”, añadió Nunes.

Luego, el estratega de la UC remarcó que “aparte que tenga experiencia, buenas o malas, de pasar por equipos grandes. Valoro eso, porque muchas veces cuando la experiencia no es buena, se suma bastante”.

“Cuando la experiencia es positiva, todo es lindo. Pero cuando no, es momento de aprendizaje y enseñanza. Estamos trayendo un jugador con un grado de madurez bastante alto y que va a tomar esto como la oportunidad de su vida”, complementó el entrenador cruzado.

Para cerrar el tema, Tiago Nunes sostuvo que “después, si al jugador le va bien o no, me hago cargo. Le digo al hincha que hay miles de ejemplos de jugadores que estuvieron en equipos no tan reconocidos y que luego explotaron en otros”.

“Entiendo que el hincha ve el nombre y la camiseta antes de ver al jugador. Necesitamos gente honesta que llegue y trabaje, que pelee por el puesto, que pelee por la competencia, porque si al final de temporada estamos arriba, nadie se acordará que salió de Cobreloa en un momento difícil”, concluyó el DT.