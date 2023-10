En la jornada de día domingo del Campeonato Nacional, Colo Colo consiguió una sufrida victoria ante Universidad Católica, en un compromiso que dejó varios coletazos tras los 11′ minutos de descuentos en el segundo tiempo, momento en que el ‘Cacique’ aprovechó para remontar y ganar por 2 a 1.

Diversos puntos fueron los que provocaron la molestia desde el sector Cruzado, situaciones que fueron destacadas por Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, quien en conversación tras el cotejo, lanzó fuertes replicar tras lo ocurrido en el estadio Monumental.

En sus primeras palabras, Tagle detalló que “Colo-Colo fue superior el primer tiempo, pero el fútbol se gana con situaciones específicas. Fue un arbitraje muy cargado, parcial. Las amarillas para uno y otro lado, la disparidad de criterios en las tarjetas. Hay tres jugadas claves, los medios tienen que dar su opinión”.

“Nosotros estamos frustrados, en un Clásico, expulsar un jugador de esa forma y no tener el criterio fino para otras tarjetas. El penal de Clemente me parece evidente, tiene marcado su rostro por el golpe, no la fue a ver al VAR. Llama la atención, los 11 minutos de descuentos es impresentable“, sentenció.

Posteriormente, fue claro al asegurar que “Católica se vio gravemente perjudicada. Hay que ver qué hacemos, estamos muy frustrados, si el resultado se mantenía, nos metíamos de lleno en copas internacionales. Tendremos que evaluar internamente qué hacemos con esta situación de injusticia”.

El análisis de Nicolás Núñez en la polémica

Por último, habló tras las declaraciones de Nicolás Núñez, DT que se encuentra en el ojo de la polémica por criticar el arbitraje de Felipe González.

Con relación a esto, Tagle apuntó que “sería un despropósito completo, expresó un sentimiento con respeto, no calificó intenciones, hizo un análisis bastante claro de lo que él creía que ocurrió durante el partido. Si quisiéramos cercenar una opinión de ese tipo sería un descriterio absoluto”.