En la jornada de día domingo, Colo Colo y Universidad Católica están definiendo al nuevo campeón de la fase regional zona centro norte de Copa Chile, equipo que obtendrá los pasajes para disputar la ronda final y ser el nuevo monarca del certamen criollo.

Con grandes acciones (alejadas de lo deportivo), el ‘Cacique’ está venciendo por 1 a 0 a Los Cruzados, quienes no levantan cabeza a pesar de la llegada de Nicolás Núñez al banco de la Precordillera.

Una de las jugadas que más ha sido comentada en el primer tiempo fue el conflicto que protagonizó Fernando Zampedri, delantero de La Franja le lanzó un intento de cabezazo a Saldivia en medio de un intercambio de palabras.

No obstante, el artillero de Católica solo amonestado y en la trifulca, también vieron la tarjeta amarilla Alexander Aravena, Alfonso Parot para la UC, mientras que en Colo Colo, Maximiliano Falcón, Brayan Cortés vieron la cartulina.

Sin embargo, las redes sociales estallaron en contra del arbitraje y sobre todo por la acción que protagonizó el ‘Toro’ Zampedri, a quien critican y para quien piden la expulsión tras la violenta escena registrada en el estadio Monumental repleto.

Entre los dardos para el goleador de los Cruzados se encuentran: “Zampedri debería estar expulsado”, “Zampedri está jugando gratis”, “¿Quien expulsa a Zampedri? Regalón culiao”, entre otros.

@Basaure360 no puede ocultar el odio hacia Colo Colo, por eso no lo hace ser objetivo. Debe ser que en cancha le pasaron por arriba? Me gustaría que con la misma fuerza que critica a Falcón lo hiciera con Zampedri.

— Yorch (@jmadariagac) August 20, 2023