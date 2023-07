Su identificación con Universidad Católica es indudable. Formado en la franja, campeón como jugador en 1984 y 1987, además de conquistar el título como entrenador en 2002, Juvenal Olmos es voz más que autorizada para referirse al amargo presente del ‘club de sus amores’ y al sensible recuerdo del ‘Mumo’ Tupper, tras un nuevo aniversario de su partida.

Y el actual comentarista deportivo, de 60 años, habló a fondo con BioBioChile sobre el opaco momento del elenco precordillerano, que tras un histórico tetracampeonato nacional cayó en un foso. Hoy es octavo en el torneo doméstico con 23 puntos, a nueve del líder Cobresal.

Un rendimiento que terminó con la salida del banco de Ariel Holan, que vivía su segundo período en la UC tras sacar campeón al club en el año 2020. Cruzados decidió un interinato hasta fin de año y este será tomado por Rodrigo Valenzuela, ex jugador cruzado y que fuera ayudante del otrora DT de Independiente.

“No creo que vuelva a dirigir. Mi momento ya pasó”

Olmos fue consultado por la posibilidad de hacerse cargo el 2024 del banco de Católica, tras el interinato. Su nombre sonó fuerte ante los interesantes números que mostró en la temporada 2001-2002 (61.9% de rendimiento), con un título.

“Es difícil. La verdad es que no creo que vuelva a dirigir, ya le he dado harto tiempo, energía y espacio al fútbol y por más que me guste la Católica, y siempre me gustaría que le fuera bien, siento que hay otros técnicos que hoy pueden entregarle mucho más”, expresó.

“Mi momento ya pasó. Me han escrito muchísimos hinchas, pero yo guardo todo el cariño que ellos me dieron, todos los momentos lindos que pasamos con el club, todos los momentos complicados y difíciles. Pero es redifícil”, añadió el DT que tuvo su última aventura el 2018 en Veracruz de México.

Además, el exseleccionado nacional calificó como necesaria la salida como DT cruzado de Ariel Holan. “A la luz de cómo estaba viniendo el equipo, no solamente en las últimas fechas sino diría en los últimos dos meses, los técnicos van perdiendo credibilidad en aquello y me parece que era un momento oportuno para poder hacerlo”, dijo.

“En esta pasada Holan no pudo instalar todo su modelo de juego que quiso, en resultados le fue bastante mal, el equipo no estaba jugando de la forma que él quería. Tácticamente era un equipo muy predecible en el último tiempo, muy feble en defensa y pareciera ser que la situación se fue complicando”, añadió.

Incluso en el plano internacional fracasó la UC esta temporada. Falló en su intento de meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 al caer en partido único ante Audax Italiano (2-3).

“Cuando pasan esas cosas es como que el técnico va perdiendo fuerzas al interior, en sus convicciones y era muy poco observable el trabajo en el último tiempo”, apuntó.

Un candidato fuerte que asoma en San Carlos de Apoquindo para tomar el banco es Nicolás Núñez, quien debutó profesionalmente como futbolista en la UC en 2002. El hoy DT de 38 años brilló el 2022 al frente de Magallanes con el título de Primera B, la Copa Chile y la Supercopa. Su situación, eso sí, cambió este año en la serie de honor y dejó el banco por el opaco rendimiento del cuadro ‘carabelero’.

“Siempre hay complicaciones y siento que ‘Nico’ Núñez ya asumió algunos errores que cometió en el paso de Magallanes de Primera B a Primera. Estuve conversando harto con él estos días, creo que es un técnico en formación, creciente, con ideas bastantes claras, le fue muy bien en Magallanes y es uno de los técnicos capacitados para un nuevo proyecto deportivo de la Católica”, mencionó Olmos.

“La UC tiene que renovarse, tiene un estadio precioso, va a la vanguardia como club en tema de infraestructura y creo que van a querer un proyecto consolidado el próximo año… Hay varias cosas que tienen que meter dentro de la juguera para poder elegir bien. Seguramente se van a abrir a técnicos extranjeros”, añadió.

Además, el comentarista de TNT Sports no tiene un preferido para el banco cruzado y se dedicó a respaldar lo que será el interinato de Rodrigo Valenzuela, quien fue su pupilo

en Unión Española el 2000.

“No tengo un preferido, pero en el caso de Rodrigo Valenzuela muchos técnicos parten así con momentos difíciles, complicados. Hoy no es fácil tomar la Católica, ya que todo el mundo piensa que a lo menos debe estar en copas internacionales”, señaló.

“Le quedan 13 fechas todavía, pero el equipo tiene que asumir, observar, respetar al próximo técnico y confabularse para poder sacar buenos resultados porque no es fácil que llegue un técnico y al otro día empiece a funcionar”, complementó.

El íntimo recuerdo del ‘Mumo’, a 28 años de su sorpresiva partida: “Me tocó tomarle los signos vitales”

Recientemente, el jueves 20 de julio, se cumplieron 28 años de la sorpresiva y dura partida de Raimundo Tupper, quien murió al arrojarse desde un balcón del noveno piso del Hotel Centro Colón en San José (Costa Rica) debido a una depresión endógena. Tenía 26 años.

Olmos fue protagonista absoluto del trágico suceso. No solo era parte del plantel en esa gira al citado país centroamericano, sino que debió atender momentos difíciles.

“Es un tema que nunca termina de olvidarse, sobre todo en las circunstancias que se dieron. Si bien es cierto habíamos muchos de los compañeros, a mí me tocó asistir en situaciones complejas. Me tocó tomarle los signos vitales, porque nadie más lo quería hacer”, indicó para BBCL.

“Me tocó entablar relación con el enfermero que llegó. Ver que en ese momento sencillamente estaba fallecido, me tocó cambiarlo porque nadie más lo quería cambiar. Son situaciones inolvidables, son temas que no lo viví de lejos”, agregó.

Quien debutara como jugador en la UC en 1981 fue claro en señalar que “yo no viví el ‘Raimundo falleció’, sino que viví el fallecimiento propiamente tal y lo que ocurrió después de aquello. Lo vestí, quería que quedara bonito para sus papás”.

“Hay situaciones que te quedan marcadas y con mucho cariño lo volvería hacer, porque era un muy lindo compañero, que iba creciendo, pero después uno se fue enterando que tenía enfermedades asociadas y son enfermedades que mucha gente las tiene el día de hoy, principalmente psicológicas”, continuó.

Las “oscuras” salidas en la UC: “Lo de Dituro me parece extraño”

El otrora concejal de La Reina, durante tres meses en el año 2021, comentó también la polémica salida del arquero y capitán Matías Dituro, quien fichó por el Fatih Karagümrük de Turquía.

“Me parece extraña. Al igual que ustedes nos falta mucha información que siempre queda al interior del club. Pareciera ser muy extraño que un capitán se vaya en el momento en que al técnico lo están echando. Ha sido muy criticada esa situación, pero si uno se pone por el lado del futbolista dice: bueno tiene 36 años, está agarrando un contrato en Europa y quizás después no va a tener esa oportunidad”, expresó.

“Si se pone uno de parte del futbolista es bueno que lo haga porque después cuando uno se retira la plata no le entra, pero lo que me pareció más extraño son las explicaciones del ‘Tati’ (Buljubasich) respecto a que Católica no recibió nada en la salida de un futbolista. Eso es extraño, porque abre otras puertas, suspicacias, malos entendidos, informaciones erróneas. Entran a cruzarse también las imágenes de los representantes y ahí se me oscureció la salida”, añadió.

Incluso, el DT de La Roja de 2003 al 2005 recordó otra salida que duele en la afición cruzada, que no dudó en llenar de críticas la gestión de la dirigencia.

“Incluso ya había pasado algo parecido con (Bruno) Barticciotto, que pareciera ser como que lo no tenían en cuenta y sin embargo hoy está brillando con más luces, es un número puesto en la Selección. Entonces esa parte quedó como medio oscura y al menos los hinchas de Católica se merecen más luz sobre esos temas”, aseveró.

¿Qué le falta a la UC para retomar el protagonismo?

“Le faltan muchas cosas, no a Católica sino a este grupo de jugadores. Cuando un técnico fracasa, como es el caso de Holan, no solamente es responsabilidad del entrenador, sino que hay mucho de los futbolistas, hay momentos, hay jugadores que se han lesionado más de la cuenta. Hay otros que llegaron desde afuera y su rendimiento ha sido pobre”, comentó Juvenal.

“Uno se queda con imágenes del tetracampeonato, con rendimientos muy altos de algunos futbolistas que no han sido capaces de poder concretar ahora y ese es un análisis que tienen que hacer al interior del club. Lo que no pueden hacer es enojarse, molestarse ante las críticas, sino que asumir, mejorar y llevar un rendimiento acorde a los nombres que muchos de ellos tienen”, agregó.

Prosiguiendo con el bajón experimentado por gran parte de la plantilla, Olmos dijo que “hay varios que no están a su nivel y se puede ver en sus últimos partidos. Cuando uno da nombres es como que apunta derechamente a ellos, que es el responsable absoluto de que Holan se haya ido, pero acá hablamos de una gran mayoría que no ha tenido un año bueno, partiendo de los que son titulares y obviamente de los que no se han podido ganar una camiseta”.

Para terminar, el ex director técnico de Unión, Newell’s, Everton y los Tiburones Rojos apuntó que “hoy queda un momento súper importante en la Católica, donde parece que todo se va a ir a la basura. Sin embargo, el club tiene que vivir de copas internacionales para el próximo año. Así que no es llegar y decir ‘este campeonato no vale nada, Rodrigo Valenzuela es interino y que pase el tiempo’, no. Valenzuela se está jugando una opción de trabajo y los jugadores que están en el plantel deben absorber las nuevas instrucciones para poder clasificar a copas internacionales”.