El DT del Celta de Vigo, Carlos Carvalhal, fue claro en su postura y al ser consultado por el interés acerca del fichaje de Clemente Montes, señaló no conocer al jugador y que su plantilla estaba lista para dar la pelea en La Liga de España.

Uno de los jugadores nacionales que se postulaba a dejar el campeonato chileno para dar sus primeros pasos en el Viejo Continente era Clemente Montes, quien según informaciones de Ricardo Shannon de ESPN, manejaba conversaciones avanzadas para llegar hasta el Celta de Vigo, equipo complicado con el descenso en La Liga de España.

Sin embargo, el joven delantero de Ariel Holan, acaba de recibir un férreo portazo desde el plantel el elenco ‘Celeste’ de la Primera División ‘hispana’.

Esto se debe a que el técnico del Celta, Carlos Carvalhal, habló con la prensa del país europeo quienes le consultaron por el interés que supuestamente poseía su plantel por tener a Montes entre sus filas.

En sus declaraciones, Carvalhal sentenció: “No lo conozco. No tengo conocimiento de todos los jugadores del mundo, me gustaría conocerlos todos, pero no lo conozco”.

Así también cerró toda duda entorno a las conversaciones con el jugador nacional al admitir que “la confianza en la plantilla que tenemos es total. Están detectadas las posibilidades de mejorar un poco y eso se lo transmití a Luís (Campos), a Antonio (Chaves) y al presidente. Esperamos hacerlo lo mejor posible en el mercado y tenemos confianza en todos los jugadores de la plantilla”.

Con esto, se cierra la posibilidad de que Clemente Montes sea tentado para dejar La UC y marchar hasta el Celta de Vigo. Por ahora, los comandados por Ariel Holan afinan los últimos detalles para dar vida a una nueva temporada en el campeonato nacional, en donde intentarán volver a ser los campeones del torneo chileno.