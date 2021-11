Siempre está sonriendo y eso llama la atención. Marcelino Núñez, volante de Universidad Católica, explicó a qué se debe su ‘risa eterna’ tras haber ganado la Supercopa con los ‘cruzados’.

En contacto con Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Núñez aseguró que #esa sonrisa es de Dios en verdad. Dios me ayudó a cumplir mi sueño, mi familia también que se sacó la mugre”.

“Siempre nos demorábamos dos horas ida y vuelta a San Carlos. Entonces mi mente es disfrutar no mas, a pesar de los problemas uno siempre tiene que tener una sonrisa, eso hay que transmitir a la gente, felicidad. Eso me gusta a mi, transmitir felicidad”, recalcó.

El talentoso futbolista, además, puntualizó que no le desespera dejar el fútbol chileno y hasta avisó que quiere continuar al menos un año más en la UC.

“Mi carrera el otro año la reflejo acá en Católica porque, analizando este año, recién ahora me pude consolidar. Me gustaría quedarme un año más y después buscar otra proyección”.

“Me gustaría ir a pelear la ‘Champions’, en cualquier equipo de Europa, pero quiero conseguir la ‘Champions"”, remató.

Marcelino también se refirió a su polifuncionalidad, haciendo hincapié en que el puesto donde más cómodo se siente es de volante, pero asegurando que siempre está a la disposición del entrenador.

“Yo estoy a la disposición de los profes. En verdad me acomoda más de volante, pero todo sirve para el equipo. Me acomodo a cualquier posición que me pongan mientras sea una ayuda para el equipo”, concluyó.