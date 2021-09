Este martes, Fabián Orellana fue presentado en san Carlos de Apoquindo como nuevo refuerzo de Universidad Católica, luego de sumarse ayer lunes a los entrenamientos.

En conferencia de prensa, Orellana afirmó que “a mí me gusta jugar, estar dentro del once. Yo creo que es lo más importante. Claramente juego en las tres posiciones de arriba y lo he hecho durante toda mi carrera”.

“Ahora, voy a intentar hacer lo mejor posible y donde el entrenador considere que debo jugar, lo intentaré hacer de la mejor manera”, agregó.

El ex seleccionado chileno aseguró que “vengo bien y quiero volver a demostrar lo que demostré al principio en Chile. Creo que tengo fútbol para rato”.

“Voy a entregar mi 100%, espero poder hacer goles, ayudar a mis compañeros a que hagan muchos goles y poder celebrar un torneo más para Católica”, complementó.

Además, el atacante planteó que “muchos piensan que uno se viene a retirar al fútbol chileno, y por lo menos no es mi caso. Yo vengo porque creo que tengo fútbol todavía para entregar”.

“Cuando me retire me voy a quedar en mi casa y ya no firmaré por nadie más, pero si firmé por 2 años y medio es porque me siento capacitado para poder rendir las dos temporadas y media”, sentenció.

Cabe recordar que Universidad Católica tiene libre este fin de semana, por lo que volverá a las canchas el próximo 29 de septiembre cuando reciba a Deportes Melipilla, oportunidad en que podría debutar Orellana.