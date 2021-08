El exportero de la Universidad Católica, Matías Dituro, habló de su amor por el club cruzado y el cariño que le tomó a los colores tras su exitoso paso por la precordillera.

El actual arquero del Celta de Vigo aclaró que pese a que entiende que es su trabajo, no podría jugar en Colo Colo o la Universidad de Chile, grandes rivales de Católica.

En entrevista con EnCancha, Dituro confesó que “Esto es trabajo, pero me siento muy identificado con Católica. No podría jugar ni en Colo-Colo ni en la U. Diferente sería si hablamos de otro equipo en el fútbol chileno. Jugué tres años y medio en la Católica, donde vivimos muchas cosas. El paso no fue pequeño para mi, fue algo muy importante”.

Respecto a su relación con el club que hace de local en San Carlos de Apoquindo, añadió que “Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño entregado. Sería un orgullo poder volver a vestir esa camiseta. Me gustaría que cuando mis hijos sean más grandes tengan la posibilidad de ver a su papá defendiendo los colores del club del que dicen ser hinchas, que puedan ver a toda la gente cantando y el estadio lleno”.

“El destino dirá si se puede lograr, pero en mi cabeza es un deseo. El hincha, el club, su institución y toda su gente siempre estarán en un pedazo de mi corazón”, finalizó el arquero.

Dituro llegó a la UC en el 2018 y junto a los cruzados fue tricampeón, además de quedarse con dos Supercopa.