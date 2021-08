Este domingo, Universidad Católica recibirá a Everton en San Carlos de Apoquindo, en un duelo marcado por el regreso de hinchas cruzados a su estadio.

Unos 2.500 hinchas de la UC estarán habilitados para ir a San Carlos, y serán testigos del primer partido de Gustavo Poyet con público.

Durante los últimos partidos, la hinchada cruzada ha criticado duramente al entrenador en redes sociales. Sin embargo, eso tiene sin cuidado al entrenador de la UC, quien cree que los aficionados solo irán a San Carlos a apoyar al equipo.

“El aficionado de Católica va a venir disfrutar de su equipo. Yo entiendo que para muchas personas las redes sociales sean importantes, pero para mí no, no existen. No son reales, porque la gente se esconde. Respeto a la gente que las usa, pero yo no, no tengo (…). No voy a comentar lo que dicen en redes sociales porque no me interesa para nada”, dijo en conferencia de prensa.

En cuanto al duelo ante Everton, Poyet agregó que el conjunto ruletero los complicó mucho en Copa Chile.

“Everton es un equipo muy organizado. En el partido de ida de Copa Chile nos complicó mucho. Manejan muy bien los tiempos de juego, trabajan bien la pelota parada. Es un equipo distinto cuando va ganando y perdiendo. Será complicado porque hace muy poco llevaban diez partidos sin perder”, cerró.