El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se declaró satisfecho con el accionar de sus pupilos en la derrota 0-1 ante Palmeiras, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y cuestionó el VAR a propósito del penal que marcó el destino del encuentro en San Carlos de Apoquindo.

A la hora del análisis, el estratega de origen uruguayo declaró que “fue un partido muy especial. Es raro sentir que el equipo me representó cien por cien perdiendo, pero hoy lo hizo, me voy tranquilo, orgulloso, los hinchas deben estar orgullosos de lo que hizo hoy Católica y me prueba que es posible lo que estamos buscando”.

“Mi reto es tratar de mantener esto, ahora tenemos un clásico con Colo Colo y la recuperación es difícil, por lo que los que tengan que entrar deben mantener este nivel en cuanto a juego, chances de gol, limitar al rival. Es el camino, ahora viene lo más complicado: aunque se hagan cambios, que el grupo mantenga el nivel”, agregó.

En la misma línea, el técnico del tricampeón chileno señaló que “me voy contento por lo que hablamos, lo que planificamos, las decisiones que tomaron los jugadores y el cuerpo técnico. Era un día especial para los cruzados y cruzadas, queremos hacerlo bien en la Libertadores y debíamos estar a un gran nivel para competir con el campeón. Estuvimos a buen nivel, Palmeiras estuvo bien, pero nos faltó ese poquito de suerte para que se girara hacia nosotros”.

Respecto al polémico penal que le dio el triunfo al ‘Verdao’, por una mano de Germán Lanaro, Poyet dijo que “del penal no voy a hablar mucho. No soy un fan del VAR. Entiendo el fútbol de una manera lógica y creo que estamos perdiendo la lógica, estamos haciendo anti-pasional el fútbol, no se juega nada, lo más lindo es gritar los goles y si alguien se equivoca, es humano”.

“Ahora las reglas no las sabe nadie y te explican que si el pie en el que la pelota pegó antes de pegar en la mano está levantado, no es penal, pero como está apoyado en el suelo sí es penal… Cerremos, apagamos la luz y vámonos, no se puede jugar al fútbol”, añadió.

Para finalizar, a la hora de explicar los cambios realizados, el de Montevideo apuntó que “yo soy el entrenador y yo tomo las decisiones. Como dije un día, si vas perdiendo y pones dos delanteros o vas ganando y pones dos defensas, que dirija mi mamá que la quiero mucho y tiene 84 años”.