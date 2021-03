El volante de la Universidad Católica Luciano Aued salió al paso de las críticas que recibió en la previa de la Supercopa en la que los cruzados se coronaron revirtiendo el marcador ante Colo Colo con el ‘Luli’ entre los jugadores destacados.

El argentino aprovechó un llamado que le hicieron desde una radio para responderle a los críticos y al propio José Luis Villanueva, que le comentó que no estaba teniendo un buen partido ante los albos en el primer lapso.

El volante de la UC le dijo directamente a Villanueva en Radio Pauta: “Por suerte no te hicieron caso y no me mandaron al banco. Porque si no, hubieses estado complicado el partido ¿no? Por suerte los técnicos saben un poquito más”.

El volante después argumentó que “Son opiniones, se respetan y a veces hay que entender también que han pasado tanto técnicos y han visto algo, que en mi caso creo que he sido productivo, a veces hay que entender de momentos, de situaciones de esto que te digo que el equipo cambia un montón”.

Además, Aued asumió su responsabilidad dentro del equipo. “Entiendo que cuando el equipo no va siempre hay jugadores que tienen que pagar ese costo y no hay ningún problema”.