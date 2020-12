Grito campeón con Universidad Católica y fue uno de los más importantes de su plantel defendiendo la camiseta ‘cruzada’. Sin embargo, en la actualidad, Eros Pérez no tiene mayor relación con la UC.

Dedicado al análisis deportivo, el exlateral de la precordillera no tiene problemas en criticar con dureza el rendimiento del elenco de la franja.

De hecho, pese a que la mayoría de la prensa especializada ve a los dirigidos de Ariel Holan consiguiendo el tricampeonato, producto de su positiva campaña en el Campeonato Nacional, Pérez no es tan positivo y considera que la UC no levantará la copa local.

“Para mí, a Universidad Católica no le alcanzará para ser campeón”, aseveró en diálogo con DirecTV Sports, remarcando que “Unión La Calera tiene más variantes y un fútbol muy bonito”.

Y es que Eros Pérez no está satisfecho con el entrenador de la UC. “A mí no me gusta Ariel Holan porque es un entrenador muy rígido en su planteamiento”.

“Holan no transa en la ubicación de un volante creativo y coloca a (Diego) Buonanotte de extremo derecho”, agregó.

A su juicio, el gran problema del DT es que “no fue jugador y no sabe lo que se siente, no ocupa a jugadores en su puesto, hace cambios a minutos del final”.

Por otro lado, justo con criticar que “quedé con gusto a poco” por el desempeño en el clásico universitario que acabó 0 a 0, Eros Pérez manifestó que la UC debe jugársela por Diego Valencia, joven delantero que ha sido muy resistido por la hinchada.

“Valencia fue uno de los mejores jugadores ante Colo Colo. Para mí, si se le respalda, puede ser mucho mejor jugador que Fernando Zampedri”, concluyó.