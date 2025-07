Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Roja Sub 18 debutó con derrota en el Torneo Internacional de L’Alcudia al caer 2-0 ante Argentina Sub 20. Pese a la intensidad mostrada, un penal y un autogol sentenciaron el encuentro. El equipo chileno se prepara para el Mundial Sub 17 en Qatar, liderado por el DT Sebastián Miranda y reforzado con nuevos talentos como Antonio Riquelme. En el Grupo B, comparten con Valencia y ADH Brasil, este último goleado por los locales 4-0.