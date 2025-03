El entrenador de La Roja, Ricardo Gareca, se mostró expectante de cara a los duelos trascendentales de Eliminatorias contra Paraguay y Ecuador que se avecinan.

En conferencia de prensa, el ‘Tigre’ aseguró que “estamos bien, muy bien”, acotando que “estamos fuertes anímicamente, pongamos el equipo que pongamos, el equipo va a responder. Queremos cosechar la mayor cantidad de puntos posibles”.

Gareca también coincidió con su colega Gustavo Alvaro, adiestrador de Paraguay, quien manifestó que los partidos que se asoman son verdaderas finales. “Estamos en la etapa final, todo es decisivo. Los puntos, los partidos, actuaciones. Es la etapa donde hay que coronar, lograr objetivos”, manifestó.

Eso sí, en caso de que los resultados no sean positivos, el DT avisó que no tiene contemplado dar un paso al costado. “Mi paso en Chile no sé hasta cuando será. Mi expectativa es dejar algo. Esto es muy difícil, pero no solo para nosotros”, sentenció.

El respaldo a los históricos

El seleccionador además fue consultado por prácticamente todos los históricos. Por ejemplo, sobre Alexis Sánchez, avisó que “es un jugador fundamental, importante, está motivado, con ganas”

“No ha tenido continuidad por la lesión que lo tuvo a mal traer mucho tiempo y no ha logrado la continuidad que tanto necesita. Nos dimos cuenta que vino con muchas ganas y bien”, complementó.

Sobre Charles Aránguiz, en tanto, destacó que “su actualidad, su presente, hizo que lo tuviéramos en cuenta. En realidad siempre lo tuvimos en cuenta, pero con el correr del tiempo se fue afianzando cada vez más y hoy, pese a tener dolores por sus tantos años de trayectoria, los está superando y nos hace tenerlo acá. Puede ser muy importante, de arranque o suplantando, en estas etapas decisivas”.

En cuanto a Arturo Vidal, Gareca decidió despejar rumores de posibles malestares físicos y sentenció que está en perfectas condiciones de cara a las próximas batallas.

La “virtud de Zampedri”, la tarea a Dario Osorio y la confianza en Felipe Loyola

Otro tema que fue mencionado en la conferencia fue la posible inclusión del delantero nacionalizado Fernando Zampedri, pentagoleador del fútbol chileno, quien podría debutar.

Al respecto, Gareca manifestó que “vino muy bien, la verdad que tengo que comentarles cómo lo vimos y fue con mucho entusiasmo. Lo vimos muy atento, muy bien predispuesto. Creo que es un premio a la trayectoria de lo que ha hecho a lo largo del fútbol chileno y su carrera”.

“Lo que nos llevó puntualmente a llamarlo es el hecho que tiene una virtud que en general también nos gusta: que es de área, bien de área. Su contextura física me permite que también hay que tenerlo en cuenta, entonces teniendo la posibilidad de que es chileno lo vimos como una buena opción”, acotó.

Por otro lado, el entrenador no escondió que espera a un Darío Osorio más protagonista. “Es uno de los jugadores que más nos sorprendió, ya sea técnicamente, físicamente, en todo aspecto. Ahora depende él lo que quiera crecer, y hasta donde quiera crecer”.

“Tiene un rendimiento en el club y tiene que tenerlo también en la selección. Se le va a exigir eso… es un jugador que consideramos fundamental, muy importante por lo que puede ofrecer”, puntualizó.

Finalmente, sobre Felipe Loyola, manifestó que tiene toda la confianza en que pueda rendir como lateral derecho. “Tranquilamente, lo puede hacer porque conoce la función, tenemos que ver lo convencido que esté”.

“Es un jugador de selección y donde se lo requiera tiene que rendir. Igual siempre tienen la posibilidad de hablar conmigo. No acostumbro a tomar decisiones sin hablar con el jugador. No me gusta exponerlo. No haré algo sin consultar”, cerró.