La Roja Sub 20 avanzó al Mundial como anfitrión tras terminar en el último lugar del hexagonal final del Sudamericano en Venezuela con solo un punto, sufriendo una derrota por 3-0 ante Brasil en el cierre. El DT Nicolás Córdova lamentó la falta de gol y profundidad en la segunda mitad, reconociendo la necesidad de mejorar en esas áreas. Señaló que algunos jugadores cumplieron expectativas mientras otros no, apuntando a la formación de un equipo competitivo de cara al Mundial Sub 20 2025 en Chile.

La Roja Sub 20 avanzó al Mundial de su categoría en calidad de anfitrión, dejando en cancha una serie de sinsabores al acabar, con apenas un punto, en el último lugar del hexagonal final del Sudamericano de Venezuela.

En la fecha final, para peor, el combinado nacional cayó inapelablemente por 3-0 ante Brasil, mostrando su falta de gol y poca profundidad en la segunda mitad. En ese sentido, el DT Nicolás Córdova reconoció la desazón al respecto.

“Hicimos una buena primera ronda, muy peleada, pero después, en el hexagonal final, no tuvimos la capacidad de capitalizar las ocasiones de gol. Si no conviertes ante estos rivales, lamentablemente no ganas los partidos. Hoy (ayer) ante Brasil, en el primer tiempo pudimos haber hecho tres o cuatro goles”, lamentó.

“Es verdad que generamos juego, oportunidades de gol y fuimos competitivos, pero la realidad es que no ganamos y eso es un aspecto que tenemos que trabajar”, complementó.

Aún más lapidario, Nicolás Córdova aseguró que tras el Sudamericano, en La Roja Sub 20 “hay jugadores que cumplieron, otros que no, teníamos expectativas sobre algunos, otros no venían como favoritos para jugar e hicieron un buen torneo”.

Por ello, el objetivo del director técnico de Chile es armar un equipo competitivo de cara al Mundial Sub 20 2025, a disputarse en nuestro país desde el 27 de septiembre al 19 de octubre.