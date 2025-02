El delantero Juan Francisco Rossel terminó convirtiéndose en la principal figura de La Roja Sub 20 en el Sudamericano de la categoría, certamen que finalizó el domingo en Venezuela.

El ariete de los registros de Universidad Católica fue clave en los únicos dos triunfos del combinado de Nicolás Córdova en el certamen clasificatorio al Mundial de Chile, a jugarse en septiembre y octubre próximo.

Ambas victorias llegaron en la fase de grupos, ya que en el hexagonal final sumaron un empate y cuatro derrotas.

Rossel brilló en suelo llanero con cinco conquistas y ya piensa en su retorno al fútbol chileno. Le puso de inmediato presión al entrenador cruzado, Tiago Nunes.

“Quiero llegar a Chile y pelear por un puesto en mi club… Quiero sumar minutos en Primera División. Eso me va a dar otro roce, me va a servir para llegar de mejor manera a un futuro llamado (a La Roja adulta), si es que toca”, expresó.

“Soy un jugador que puede ser una opción en la selección adulta, pero no me quiero apresurar, quiero seguir aprendiendo, trabajando”; añadió el capitán del seleccionado juvenil.

Respecto a su destacado registro en el arco rival, Rossel indicó que “los goles pasan a segundo plano, el primer objetivo es que el equipo sume. Si no logramos eso, los goles no me importan, pero si miramos el vaso medio lleno, es positivo, me sirve para la confianza”.

En cuanto a su aporte en el Sudamericano, el atacante del elenco de la franja dijo que “creo que lo pude hacer bien, siempre tuve la intención de ayudar al equipo. No fueron los resultados que queríamos, pero me doy por pagado”.