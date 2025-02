Marcelo Díaz, volante de Universidad de Chile, analizó este miércoles lo que fue su regreso a la Selección chilena.

El mediocampista de los azules volvió a vestir la camiseta de La Roja el pasado sábado, en el amistoso ante Panamá, y dejó una comentada frase al repasar cómo fue su retorno al ‘equipo de todos’.

“Tenía una espina clavada, porque esperé mucho tiempo ser nominado”, comentó de entrada ‘Carepato’, en conferencia de prensa en el CDA.

“Se lo comenté a un compañero el otro día y creo que es la pregunta que todos se deben hacer: no sé si perdí más yo o la Selección, el país”, añadió Marcelo Díaz, consultado por su ausencia de años en La Roja.

Luego, el volante de La U destacó que “el trabajo en la Selección la semana que estuve fue muy bueno. En lo personal, me sentí muy cómodo, emocionado de volver a Juan Pinto Durán y de jugar nuevamente con la camiseta roja”.

“Solamente tengo palabras de agradecimiento. Al entrar a la cancha el sábado me aplaudieron muchísimo, lo que me sorprendió y de verdad lo agradezco”, complementó el mediocampista.

Para cerrar, Díaz remarcó que “este llamado no me lo esperaba, pero lo agradezco muchísimo: saldó esa cuenta que yo tenía, pero no ellos conmigo, no me deben nada”.