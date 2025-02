Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 \'Venezuela 2025\', La Roja Sub 20 sufrió otra derrota al caer ante Paraguay por 2-1. A pesar de dominar gran parte del encuentro, el equipo dirigido por Nicolás Córdova no logró concretar sus oportunidades frente al arco rival, quedando en el último lugar de la tabla sin puntos. Argentina lidera la clasificación con seis unidades, seguida por Brasil en la segunda posición. La tercera fecha se jugará el lunes 10 de febrero, donde Chile enfrentará a Uruguay, Argentina a Colombia, y Paraguay a Brasil. Cabe destacar que Chile ya tiene asegurada su clasificación al Mundial por ser el país anfitrión, por lo que el torneo podría clasificar a los otros cinco países dependiendo de su desempeño en la fase.