La ANFP vive un proceso de reestructuración y en pos de ello, cesó al histórico utilero de La Roja, Wilson Vásquez.

Tal como lo reportó ADN, el trabajador de la Selección Chilena, que estaba en su cargo desde 2007, fue cesado por decisión del ente rector del fútbol criollo.

Atrás, quedaron sus experiencias mundialistas (2010, 2014), como también, la de las Copas América, formando parte de la interna nacional que consiguió el bicampeonato de aquel certamen.

Tras dejar su trabajo, Wilson Vásquez subió una historia a sus redes sociales, donde finalmente confirmó que no seguirá en Quilín.

“En la vida hay momentos desgastantes y más cuando uno piensa que las etapas se cierran fácilmente, pero no es así, seguimos adelante con el raciocinio más claro después de que la emoción mengua, así que vamos avanzando con los detalles que son cansadores, pero significativos como trabajador”, dijo.

En esa línea, el ya exfuncionario de La Roja añadió: “Todos sabemos que la vida no es fácil y tampoco es justa. Hay momentos en que uno piensa que se cerrarán fácilmente. Se requiere de coraje para enfrentar los miedos y desafíos. Dios quiso que tomara otro camino y así será. Me voy con la satisfacción del deber cumplido en mi trabajo, y con el lindo recuerdo del calor humano recibido. Los barcos fueron construidos para navegar en el mar y no para estar seguros en un puerto. Dios es fiel”.